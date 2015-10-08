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وزير التنمية المحلية لـ"العاشرة مساءً": "فى ناس بتحب البوظان لأنه مريح"

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وزير التنمية المحلية لـ"العاشرة مساءً": "فى ناس بتحب البوظان لأنه مريح" وزير التنمية المحلية لـ"العاشرة مساءً": "فى ناس بتحب البوظان لأنه مريح"
قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إنه على مدى عمره فى العمل العام والتعامل مع الطلاب فى الجامعة بالإضافة إلى المواطنين تبين له أن الجميع يفضل التعامل مع المسئول الجاد الحاسم الذى يحقق نتائج فى صالحهم، ولكنهم يكونون فى ضيق من أمرهم بسبب القيود المفروضة عليهم.

وتابع: "لكن فيه ناس بتحب تعيش فى بوظان على الرغم من علمهم به كونه مريح.. البشر لا يحبون القيود".

وأضاف "بدر" خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه شخصية تحب الانضباط والحزم والحسم فى العمل والالتزام بالقواعد الصرامة.

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