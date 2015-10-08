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محافظ القاهرة يصل محيط قسم الأزبكية والنيابة تعاين موقع الانفجار

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محافظ القاهرة يصل محيط قسم الأزبكية والنيابة تعاين موقع الانفجار محافظ القاهرة يصل محيط قسم الأزبكية والنيابة تعاين موقع الانفجار
وصل منذ قليل الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة إلى مكان انفجار عبوة بدائية الصنع بمنطقة الأزبكية بالقاهرة، وذلك لتفقد موقع الانفجار.

كما انتقلت نيابة الأزبكية لإجراء المعاينة لموقع الانفجار الذى وقع بمحيط قسم شرطة الأزبكية وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الانفجار، والاستماع لأقوال شهود العيان.

وكانت عبوة بدائية الصنع قد انفجرت منذ قليل بمحيط قسم الأزبكية بالقاهرة وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الانفجار.

- سماع دوى انفجار بجوار موقف القللى بمحيط ميدان رمسيس
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- بالفيديو.. سيارات الإسعاف تتوافد على محيط قسم الأزبكية بعد سماع دوى انفجار الأربعاء، 07 أكتوبر 2015 - 11:07 م
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>- شهود عيان: عبوة ناسفة وراء انفجار محيط قسم الأزبكية وإصابة شرطى وآخرين
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- وصول مدير أمن القاهرة لموقع انفجار محيط قسم الأزبكية
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- مصدر أمنى: مجهول ألقى قنبلة بجراج سيارات قسم شرطة الأزبكية
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مصر 365

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