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أحمد زكى بدر:"ولاد الحرام بيقولوا إنى اتعينت معيد فى الجامعة عشان والدى"

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أحمد زكى بدر:"ولاد الحرام بيقولوا إنى اتعينت معيد فى الجامعة عشان والدى" أحمد زكى بدر:"ولاد الحرام بيقولوا إنى اتعينت معيد فى الجامعة عشان والدى"
قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إنه يفخر بتاريخ والده اللواء زكى بدر وزير الداخلية الأسبق، نافياً أى علاقة تدخل من قبل الراحل فى تعيينه معيدا فى كلية الهندسة جامعة عين شمس كما يردد البعض.

وأضاف "بدر"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، :"لم يحدث أن تعاملت مع أحد على أساس والدى والجميع يشهد بذلك.. ولاد الحرام على الإنترنت قالو إنى اتعينت معيد علشان أبو وزير الداخلية.. جزمت أبويا فوق راسى من فوق لكن عمرى ما استغليت اسمه".

وأوضح أن قرار تعيينه فى الجامعة صدر قبل أن يصبح والده وزيراً للداخلية بــ9 سنوات، مشيراً إلى أنه حصل على الدكتوراه فى العام الذى تم تعيينه وزيراً للداخلية، وتابع:" درست الدكتوراه على النظام المشترك بين وفرنسا وأظن أن الفرنسيين ميعرفوش زكى بدر".

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