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الكينج يشكر جمهوره لاهتمامهم بالاطمئنان على صحته بعد إجرائه جراحة بالقلب

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الكينج يشكر جمهوره لاهتمامهم بالاطمئنان على صحته بعد إجرائه جراحة بالقلب الكينج يشكر جمهوره لاهتمامهم بالاطمئنان على صحته بعد إجرائه جراحة بالقلب
قدمت الصفحة الرسمية للفنان الكبير محمد منير، الشكر لجماهيره، بعد اهتمامهم البالغ للاطمئنان على صحة الكينج، عقب انتشار خبر إجرائه عملية جراحية بالقلب.

وكتب أدمن الصفحة: "تطمئن الصفحة الرسمية للفنان محمد منير كل عشاق وجماهير الكينج على حالته الصحية، بعد إجرائه لجراحة بسيطة بالقلب، والتى تمت بحمد الله بنجاح، والآن يقضى الكينج فترة نقاهة، وسيعود بإذن الله قريباً لعشاقه وجماهيره".

واختتم: "كما يتوجه الكينج لكل عشاقه ومحبيه ومتابعى صفحته الرسمية بخالص الشكر والامتنان على بالغ اهتمامهم".

- مصدر مقرب من محمد منير: الكينج بخير بعد إجراء عملية بالقلب

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