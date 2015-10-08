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بالفيديو.. طفل "داعشى" لأوباما: "ادفع الجزية قبل أن تصلك سيوف الخلافة"

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بالفيديو.. طفل "داعشى" لأوباما: "ادفع الجزية قبل أن تصلك سيوف الخلافة" بالفيديو.. طفل "داعشى" لأوباما: "ادفع الجزية قبل أن تصلك سيوف الخلافة"

كتب - محمد تهامى زكى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع لطفل “داعشى” يوجه رسالة تهديد إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما.
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>وقال الطفل فى رسالته المصورة: “الحمد لله القوى المتين.. والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين.. رسالتى إلى كلب الروم أوباما.. إن كنت تظن أن جنودك سيدخلون أرض الخلافة ويدنسونها فأنت فى حلم.. فأفق من نومك وبادر بدفع الجزية وأنت صاغر.. قبل أن تصلك سيوف الخلافة وتحز رأسك العفن بإذن الله”.

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