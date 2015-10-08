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مطار القاهرة يستقبل جثامين 3 مصريين توفوا بالسعودية ولبنان وإيطاليا

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مطار القاهرة يستقبل جثامين 3 مصريين توفوا بالسعودية ولبنان وإيطاليا مطار القاهرة يستقبل جثامين 3 مصريين توفوا بالسعودية ولبنان وإيطاليا
وصلت إلى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، قبل قليل، 3 جثامين لمصريين توفوا بالمملكة العربية ولبنان وإيطاليا، وقامت سلطات الحجر الصحى بالمطار بإنهاء إجراءات الإفراج الصحى والتصريح بالدفن.

وأفاد مصدر مطلع بالمطار، أن جثمان المواطن "أحمد.ع.م" وصل القاهرة على متن الطائرة المصرية القادمة إلى جدة، وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان، أن الوفاة نتجت عن انخفاض حاد فى السكر، وتم تسليم الجثمان إلى شقيقه لدفنه بمقابر الأسرة بمحافظة الشرقية.

كما وصل القاهرة أيضًا جثمان المواطن "محمد.ع.غ" قادمًا من لبنان على متن الطائرة المصرية القادمة من بيروت، وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان، أن الوفاة نتجت عن إصابته بحادث مرورى، وتم تسليم الجثمان إلى والده لدفنه بمقابر الأسرة بمحافظة المنوفية.

ووصل قرية البضائع أيضًا جثمان المواطن "هانى.م.ك" قادمًا من روما على متن الطائرة الإيطالية، وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان، أن الوفاة نتجت عن إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم تسليم الجثمان إلى خاله لدفنه بمقار الأسرة بمحافظة القاهرة.
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مصر 365

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