حظك اليوم لبرج القوس الخميس 2015/10/8

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًا: قد تحدث اليوم بعض الاحتكاكات مع بعض الزملاء فى العمل، ولكنك تستغل تلك الظروف فى التقدم بعملك، وتكتسب قدرة على التخلص من العراقيل.>عاطفيًا: ترى ان اليوم هو المناسب لمصارحة الحبيب بما تكن له من مشاعر حقيقية، ويقف الحظ بجانبك ليحفزك على التقدم وعدم التردد فى اتخاذ تلك الخطوة.>صحيًا: لا تفكر فى الأمور التافهة التى تسبب لك سوء الحالة الصحية، واحرص على التفكير فى سلامتك والاهتمام بصحتك.>يرى علماء الفلك أنك لا تؤمن بالحب خاصة الحب الذى يأتى من النظرة الأولى، ولكن ربما يحدث شىء ما اليوم يقلب الموازين ويغير نظرتك للحب، أنت لا تعرف موعد حدوث ذلك الأمر، ربما تكون فى أحد الأماكن العامة وتقابل شخصًا يخطف نظرك وقلبك ويسيطر على تفكيرك.