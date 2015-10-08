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حظك اليوم لبرج الحمل الخميس 2015/10/8

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حظك اليوم لبرج الحمل الخميس 2015/10/8 حظك اليوم لبرج الحمل الخميس 2015/10/8

لبرج الحمل:


>مهنيا: يشير لك اليوم إلى إيجاد الكثير من الطرق المهنية التى تقودك إلى المشروعات المثمرة التى كنت تخطط لها منذ فترة، فاحرص على استغلال تلك الفرصة.
>عاطفيًا: يقف الحظ بجانبك اليوم وتتمكن من التعبير عن آرائك والخروج من حالة الروتين الممل، وربما تبدأ اليوم قصة رومانسية مع أحد الأشخاص تبدأ بالغزل الصريح.
>صحيًا: إذا كنت من محبى الرياضة فلا تمارس الرياضات الثقيلة التى قد تسبب لك ضيقًا فى التنفس، واحرص على ممارسة الرياضة الخفيفة التى لا تسبب لك الإرهاق.

توقعات علماء الفلك:


>يرى علمان الفلك أن حالتك النفسية مستقرة اليوم وقد تبدو متفائلاً ومتحمسًا خاصة فى فترة الصباح، يدعمك كل من حولك ولكنك تفضل الاعتماد على نفسك بشكل أكبر لكسب الثقة فى قدراتك، قد يحدث اليوم أمر ما يجعلك تتمسك ببعض وجهات نظرك الروحانية.

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مصر 365

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