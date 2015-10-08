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حظك اليوم لبرج الجوزاء الخميس 2015/10/8

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حظك اليوم لبرج الجوزاء الخميس 2015/10/8 حظك اليوم لبرج الجوزاء الخميس 2015/10/8

لبرج الجوزاء:


>مهنيا: احرص على التحقق من صحة القرارات التى تتخذها قبل أن تحسم الأمور الخاصة بك، وتعامل مع الأمور المستجدة بهدوء حتى لا ترتد عليك النتائج السلبية لها.
>عاطفيًا: لا تتسرع فى إلقاء اللوم على الحبيب فى المشكلة القائمة بينكما، لأنك قد تكتشف أنه بريء بعد فوات الأوان وحينها لن تتمكن من إصلاح الأمور.
>صحيًا: قد تتعرض اليوم للمرض بسبب سوء الأحوال الجوية التى لا تستطيع التأقلم معها، وقد ينتج عن ذلك انقلات الوضع رأسًا على عقب نتيجة عدم القدرة على تسيير الأمور بالشكل اللازم.

توقعات علماء الفلك:


>يتوقع علماء الفلك اليوم أن حياتك العاطفية ربما تتغير بشكل جذرى للأفضل، ربما تنتج هذه التوقعات بسبب شعورك بثقتك فى نفسك أكثر من أى وقت مضى، تشعر أن حالتك النفسية أفضل وكل شىء يبدو على ما يرام، لا شك أن الحبيب اليوم سيتعامل معك بطريقة فعالة وإيجابية.

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مصر 365

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