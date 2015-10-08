حظك اليوم لبرج السرطان الخميس 2015/10/8

حظك اليوم لبرج السرطان:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيا: تمنحك الأفكار المتميزة التى تقدمها فى مجال العمل القدرة الفائقة على مواجهة الزملاء، ولكن احذر من استنفاد طاقتك فى مواجهة واحدة.>عاطفيا: قد ينتابك اليوم الشعور بالخيبة على الصعيد العاطفى نتيجة ضعف المشاعر الكامنة داخلك، حاول أن تبحث عن الشخص المناسب لك.>صحيا: لا تتفرد بالقرارات التى تخص حالتك الصحية، بل استشر أصحاب العلم فى مجال الطب للحصول على الحل المناسب للعلاج.>يرى علماء الفلك أنك اليوم تبدو فى حالة جيدة اليوم وتشعر أن كل شيء يسير على ما يرام، فحالة الهدوء التى تعيشها قد تثير دهشة الآخرين من حولك سواء فى المنزل أو فى المكتب، وربما تساعدك نظرتك إلى نفسك فى المرآة اليوم أن تبدأ فى تغيير ستايل ملابسك بشكل كامل حتى تبدو أكثر أناقة.