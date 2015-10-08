حظك اليوم لبرج العقرب الخميس 2015/10/8

حظك اليوم لبرج العقرب:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيا: حاول أن تتكيف مع المستجدات فى مجال العمل، واحرص على تقديم المبررات والتفسيرات اللازمة لتوضيح الأمور حتى يسود جو من التفاهم بينك وبين الزملاء.>عاطفيا: الحنان وطيبة القلب اللذان تتميز بهما يدفعان الحبيب إلى استغلالك لصالح أموره الشخصية، ولكن سرعان ما تتخذ قرارًا بوقف هذا الأمر.>صحيا: أنت تحتاج إلى الخروج فى نزهة مع الأصدقاء للتخلص من الضغوط التى تحيط بك وتجديد النشاط البدنى.>يقول علماء الفلك أنك شخص يتميز بالكرم والعطاء، ولكنك ربما تقع فى بعض المشاكل بسبب هذا الكرم إن لم تكن حذرًا، عندما تحصل على مبلغ من المال هذا اليوم قد تفكر على الفور فى شراء مجموعة من الهدايا الثمينة لبعض الأشخاص تعبيرًا عن حبك لهم، هناك طرق أخرى عديدة للتعبير عن الحب كأن تقوم بتحضير بعض الكعك المفضل لديهم فى إحدى السهرات الليلية.