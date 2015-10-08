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حظك اليوم لبرج الحوت الخميس 2015/10/8

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حظك اليوم لبرج الحوت الخميس 2015/10/8 حظك اليوم لبرج الحوت الخميس 2015/10/8

لبرج الحوت:


>مهنيا: حاول أن تصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف فى مجال العمل، فهذا أفضل بالنسبة لك حتى تتجنب الوقوع فى المشكلات المتعددة.
>عاطفيا: تشعر اليوم بحالة من الارتياح العاطفى مع الحبيب وتتمكن من تقوية العلاقة بينكما، لتقضى معه أجمل الأوقات التى لا تنسى.
>صحيا: فى محاولة للخروج من الأزمة الصحية التى تعانى منها هذه الفترة، احزم أمتعتك واجه مع الشريك إلى أحد الأماكن الهادئة للاستجمام واستعادة النشاط والمرح.

توقعات علماء الفلك:


>يقول علماء الفلك أنك بعد الفترات الصعبة التى مررت بها، تبدو اليوم متحمسًا وإيجابيًا للعمل الجاد وربما تستعيد ثقتك فى نفسك من جديد، تؤمن اليوم انه لا يوجد شىء مستحيل بل كل شىء ممكن، أنت حريص اليوم على اكتشاف بعض الأماكن الجديدة ورؤية وجوه جديدة أيضًا تساعدك على بناء علاقات جديدة لتوسيع علاقاتك الاجتماعية.

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مصر 365

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