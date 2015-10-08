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حظك اليوم لبرج الجدى الخميس 2015/10/8

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حظك اليوم لبرج الجدى الخميس 2015/10/8 حظك اليوم لبرج الجدى الخميس 2015/10/8

لبرج الجدى:


>مهنيا: ربما تشعر اليوم بالوحدة فى الحياة المهنية ولا تجد المساعدة من الزملاء، هذا الأمر يمنحك الشعور بالفوضى التى تحاول دائمًا التهرب منها.
>عاطفيًا: يجب عليك الابتعاد عن العصبية الزائدة فى الحوار من الشريك، ولابد أن تستمع إليه جيدًا قبل إصدار الأحكام عليه.
>صحيا: احذر من إهمال صحتك، فأسرتك وأصدقاؤك فى حاجة إليك خاصة فى هذه الأوقات، فحافظ على عافيتك حتى تصبح قادرًا على تلبية حاجتهم.

توقعات علماء الفلك:


>يقول علماء الفلك إنه من المحتمل اليوم أن تكتشف إحدى مواهبك الكامنة داخلك، ستكتب كل أفكارك اليوم وربما تحولها إلى واقع أو إلى رواية أو قصة قصيرة، قد تشعر أنك فى حاجة إلى اللعب مع بعض الأطفال الصغار وتشجيعهم على الاهتمام بموهبتهم، فسوف تستمتع بالحوار معهم أكثر من الكبار.

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مصر 365

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