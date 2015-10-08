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حظك اليوم لبرج الثور الخميس 2015/10/8

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حظك اليوم لبرج الثور الخميس 2015/10/8 حظك اليوم لبرج الثور الخميس 2015/10/8

لبرج الثور:


>مهنيا: تجد اليوم الوقت المناسب لبدء البحث فى إحدى المسائل الشخصية التى تتعلق بك سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، حاول أن تفكر بحكمة للوصول إلى أفضل الحلول.
>عاطفيًا: تشعر اليوم بالارتياح الشديد على المستوى العاطفى وتبدأ اليوم صفحة جديدة واعدة بالانفراجات ومثمرة بالنتائج الإيجابية.
>صحيًا: تتمكن اليوم من تخطى الحالة النفسية السيئة التى كانت تقف عائقًا فى طريق تقدمك، وتبدأ مجددًا فى الانطلاق نحو التقدم.

توقعات علماء الفلك:


>ينصحك علماء الفلك اليوم ألا تخجل من طلب المساعدة من الآخرين، فقد يساعدك اليوم أحد أفراد أسرتك أو أحد أصدقائك فى المهمة الشاقة التى ترغب فى إنجازها، أو ربما يقدم أحدهم حلاً لمشكلة فنية فى أحد الأجهزة الموجودة فى مكان العمل، التكنولوجيا تساعدك على العمل بسهولة ولكن لا تعتمد عليها بشكل كلى لأنها الأجهزة التكنولوجية إذا توقفت عن العمل ستعوق حركتك وتفاعلك مع الآخرين.

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مصر 365

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