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حظك اليوم لبرج الدلو الخميس 2015/10/8

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حظك اليوم لبرج الدلو الخميس 2015/10/8 حظك اليوم لبرج الدلو الخميس 2015/10/8

لبرج الدلو:


>مهنيا: تبدأ اليوم تنظيم جدول الأعمال والمواعيد الخاص بك على مدار الشهر، فلديك خلال الفترة المقبلة الكثير من الحفلات والمناسبات التى يجب عليك المشاركة بها.
>عاطفيًا: تلتقى اليوم ببعض الأصدقاء القدامى الذين لم ترهم منذ فترة طويلة، وتجد من بينهم شخص ما يجدد مشاعرك القديمة نحوه.
>صحيا: تعيش أجمل اللحظات الترفيهية مع أفراد العائلة، تساعدك على نسيان الهموم والمشاغل التى تسبب لك القلق والتوتر.

توقعات علماء الفلك:


>يرى علماء الفلك أنك ستشعر اليوم بأنك أقرب للأهل والأصدقاء من أى وقت مضى، فلديك طاقة إيجابية ويجب عليك استغلالها فى الحياة الاجتماعية، ستشعر بالسعادة اليوم إذا كنت بجانب أحبابك وحتى عندما تتعامل مع الغرباء، استغل شعورك بالحب والود تجاههم وخطط لقضاء ليلة ممتعة معهم.
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مصر 365

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