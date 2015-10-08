حظك اليوم لبرج الأسد الخميس 2015/10/8

حظك اليوم لبرج الأسد:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًا: تحصل فى هذا اليوم على الدعم الخاص بالمشاريع الشخصية، ويتحدث علماء الفلك عن مبادرة جديدة حتى آخر الشهر.>عاطفيًا: تشتد الخلافات بينك وبين الحبيب بسبب مشكلة ما سابقة ينتج عنها توتر الأجواء بينكما، وقد تشعر منه برفض الصلح، فكر فى حل يحافظ على استمرار العلاقة.>صحيًا: قد تشعر ببعض الآلام فى الظهر وهذا الأمر يستدعى الراحة ولزوم الفراش، حيث إن الحركة فى هذه الحالة قد تسبب مشكلة فى العمود الفقرى.>عليك أن تشارك اليوم فى إحدى ورش العمل مع أحد الأصدقاء، حيث إن مهنتك تحتاج إلى المزيد من التدريب والممارسة، وربما تحتاج هذه الفترة إلى التسجيل فى إحدى دورات الحاسب الآلى، فتسجيلك فى مثل هذه الدورات سيساعدك على التقدم سريعًا فى العمل، احرص على ألا تتجاهل مهاراتك وقدراتك الفنية.