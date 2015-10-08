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حظك اليوم لبرج الميزان الخميس 2015/10/8

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حظك اليوم لبرج الميزان الخميس 2015/10/8 حظك اليوم لبرج الميزان الخميس 2015/10/8

لبرج الميزان:


>مهنيًا: توخى الحذر الشديد اليوم من المتطفلين على أعمالك المهنية لأنهم يحاولون إيقافك عن التقدم وإنجاز المهام، واحرص على التفكير الجيد قبل اتخاذ أى قرار يتعلق بالعمل.
>عاطفيًا: تشعر اليوم بحالة من الشوق الشديد نحو الحبيب نظرًا لبعده عنك، وتتمنى أن تقضى معظم الوقت بجانبه وتنسى كل الأمور السابقة.
>صحيًا: لا تحمل على نفسك أكثر من طاقتها، فعقلك وجسمك يحتاجان إلى الراحة والاسترخاء.

توقعات علماء الفلك:


>يرى علماء الفلك أنك تبدو اليوم عاطفيًا جدًا وربما تقع فى الحب من أول نظرة، فى المساء ربما تجد الشخص المناسب الذى كنت دومًا تبحث عنه فى كل مكان، إذا كنت مرتبطًا بالفعل بشخص ما فربما تحاول تجديد علاقتكما وتعمل على تصحيح مسارها، تريد أن تنسى مشاكلك مع الشريك وتبدأ حياة جديدة.

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مصر 365

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