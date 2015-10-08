حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الخميس 2015/10/8

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توقعات علماء الفلك:

>مهنيا: يشير لك اليوم إلى إيجاد الكثير من الطرق المهنية التى تقودك إلى المشروعات المثمرة التى كنت تخطط لها منذ فترة، فاحرص على استغلال تلك الفرصة.>عاطفيًا: يقف الحظ بجانبك اليوم وتتمكن من التعبير عن آرائك والخروج من حالة الروتين الممل، وربما تبدأ اليوم قصة رومانسية مع أحد الأشخاص تبدأ بالغزل الصريح.>صحيًا: إذا كنت من محبى الرياضة فلا تمارس الرياضات الثقيلة التى قد تسبب لك ضيقًا فى التنفس، واحرص على ممارسة الرياضة الخفيفة التى لا تسبب لك الإرهاق.>يرى علمان الفلك أن حالتك النفسية مستقرة اليوم وقد تبدو متفائلاً ومتحمسًا خاصة فى فترة الصباح، يدعمك كل من حولك ولكنك تفضل الاعتماد على نفسك بشكل أكبر لكسب الثقة فى قدراتك، قد يحدث اليوم أمر ما يجعلك تتمسك ببعض وجهات نظرك الروحانية.>مهنيا: تجد اليوم الوقت المناسب لبدء البحث فى إحدى المسائل الشخصية التى تتعلق بك سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، حاول أن تفكر بحكمة للوصول إلى أفضل الحلول.>عاطفيًا: تشعر اليوم بالارتياح الشديد على المستوى العاطفى وتبدأ اليوم صفحة جديدة واعدة بالانفراجات ومثمرة بالنتائج الإيجابية.>صحيًا: تتمكن اليوم من تخطى الحالة النفسية السيئة التى كانت تقف عائقًا فى طريق تقدمك، وتبدأ مجددًا فى الانطلاق نحو التقدم.>ينصحك علماء الفلك اليوم ألا تخجل من طلب المساعدة من الآخرين، فقد يساعدك اليوم أحد أفراد أسرتك أو أحد أصدقائك فى المهمة الشاقة التى ترغب فى إنجازها، أو ربما يقدم أحدهم حلاً لمشكلة فنية فى أحد الأجهزة الموجودة فى مكان العمل، التكنولوجيا تساعدك على العمل بسهولة ولكن لا تعتمد عليها بشكل كلى لأنها الأجهزة التكنولوجية إذا توقفت عن العمل ستعوق حركتك وتفاعلك مع الآخرين.>مهنيا: احرص على التحقق من صحة القرارات التى تتخذها قبل أن تحسم الأمور الخاصة بك، وتعامل مع الأمور المستجدة بهدوء حتى لا ترتد عليك النتائج السلبية لها.>عاطفيًا: لا تتسرع فى إلقاء اللوم على الحبيب فى المشكلة القائمة بينكما، لأنك قد تكتشف أنه بريء بعد فوات الأوان وحينها لن تتمكن من إصلاح الأمور.>صحيًا: قد تتعرض اليوم للمرض بسبب سوء الأحوال الجوية التى لا تستطيع التأقلم معها، وقد ينتج عن ذلك انقلات الوضع رأسًا على عقب نتيجة عدم القدرة على تسيير الأمور بالشكل اللازم.>يتوقع علماء الفلك اليوم أن حياتك العاطفية ربما تتغير بشكل جذرى للأفضل، ربما تنتج هذه التوقعات بسبب شعورك بثقتك فى نفسك أكثر من أى وقت مضى، تشعر أن حالتك النفسية أفضل وكل شىء يبدو على ما يرام، لا شك أن الحبيب اليوم سيتعامل معك بطريقة فعالة وإيجابية.>مهنيا: تمنحك الأفكار المتميزة التى تقدمها فى مجال العمل القدرة الفائقة على مواجهة الزملاء، ولكن احذر من استنفاد طاقتك فى مواجهة واحدة.>عاطفيا: قد ينتابك اليوم الشعور بالخيبة على الصعيد العاطفى نتيجة ضعف المشاعر الكامنة داخلك، حاول أن تبحث عن الشخص المناسب لك.>صحيا: لا تتفرد بالقرارات التى تخص حالتك الصحية، بل استشر أصحاب العلم فى مجال الطب للحصول على الحل المناسب للعلاج.>يرى علماء الفلك أنك اليوم تبدو فى حالة جيدة اليوم وتشعر أن كل شيء يسير على ما يرام، فحالة الهدوء التى تعيشها قد تثير دهشة الآخرين من حولك سواء فى المنزل أو فى المكتب، وربما تساعدك نظرتك إلى نفسك فى المرآة اليوم أن تبدأ فى تغيير ستايل ملابسك بشكل كامل حتى تبدو أكثر أناقة.>مهنيًا: تحصل فى هذا اليوم على الدعم الخاص بالمشاريع الشخصية، ويتحدث علماء الفلك عن مبادرة جديدة حتى آخر الشهر.>عاطفيًا: تشتد الخلافات بينك وبين الحبيب بسبب مشكلة ما سابقة ينتج عنها توتر الأجواء بينكما، وقد تشعر منه برفض الصلح، فكر فى حل يحافظ على استمرار العلاقة.>صحيًا: قد تشعر ببعض الآلام فى الظهر وهذا الأمر يستدعى الراحة ولزوم الفراش، حيث إن الحركة فى هذه الحالة قد تسبب مشكلة فى العمود الفقرى.>عليك أن تشارك اليوم فى إحدى ورش العمل مع أحد الأصدقاء، حيث إن مهنتك تحتاج إلى المزيد من التدريب والممارسة، وربما تحتاج هذه الفترة إلى التسجيل فى إحدى دورات الحاسب الآلى، فتسجيلك فى مثل هذه الدورات سيساعدك على التقدم سريعًا فى العمل، احرص على ألا تتجاهل مهاراتك وقدراتك الفنية.>مهنيًا: على الرغم من أن اليوم قد يكون أقل توهجًا ونشاطًا من الأيام الماضية، إلا أنك تجد نفسك قادرًا على الإنجاز والتقدم بخطى ثابتة.>عاطفيا: تحدث اليوم مفاجأة ويعرض عليك الشريك اقتراحًا بشأن سير الأمور فى حياتكما اليومية، يعجبك الاقتراح وتقرران تطبيقه فى حياتكما اليومية.>صحيا: احرص على ممارسة التمرينات الرياضية التى تفيد العنق والظهر بانتظام، لتجنب الشعور بالألم الشديد.>يرى علماء الفلك أنك بعد أن كرست وقتك وجهدك الفترة الماضية للعمل، ستبدأ اليوم فى جنى ثمار هذه الجهود وهذا العمل الشاق، فقد أوشكت على الانتهاء من أعمالك ومشاريعك وستنبهر من النتائج التى حققتها، كل الأشخاص الذين حاولوا إبعادك عن هذا الطريق الذى سلكته بالفعل، سيعبرون اليوم عن مدى إعجابهم بجهودك وسيظهر احترامهم لك.>مهنيًا: توخى الحذر الشديد اليوم من المتطفلين على أعمالك المهنية لأنهم يحاولون إيقافك عن التقدم وإنجاز المهام، واحرص على التفكير الجيد قبل اتخاذ أى قرار يتعلق بالعمل.>عاطفيًا: تشعر اليوم بحالة من الشوق الشديد نحو الحبيب نظرًا لبعده عنك، وتتمنى أن تقضى معظم الوقت بجانبه وتنسى كل الأمور السابقة.>صحيًا: لا تحمل على نفسك أكثر من طاقتها، فعقلك وجسمك يحتاجان إلى الراحة والاسترخاء.>يرى علماء الفلك أنك تبدو اليوم عاطفيًا جدًا وربما تقع فى الحب من أول نظرة، فى المساء ربما تجد الشخص المناسب الذى كنت دومًا تبحث عنه فى كل مكان، إذا كنت مرتبطًا بالفعل بشخص ما فربما تحاول تجديد علاقتكما وتعمل على تصحيح مسارها، تريد أن تنسى مشاكلك مع الشريك وتبدأ حياة جديدة.>مهنيا: حاول أن تتكيف مع المستجدات فى مجال العمل، واحرص على تقديم المبررات والتفسيرات اللازمة لتوضيح الأمور حتى يسود جو من التفاهم بينك وبين الزملاء.>عاطفيا: الحنان وطيبة القلب اللذان تتميز بهما يدفعان الحبيب إلى استغلالك لصالح أموره الشخصية، ولكن سرعان ما تتخذ قرارًا بوقف هذا الأمر.>صحيا: أنت تحتاج إلى الخروج فى نزهة مع الأصدقاء للتخلص من الضغوط التى تحيط بك وتجديد النشاط البدنى.>يقول علماء الفلك أنك شخص يتميز بالكرم والعطاء، ولكنك ربما تقع فى بعض المشاكل بسبب هذا الكرم إن لم تكن حذرًا، عندما تحصل على مبلغ من المال هذا اليوم قد تفكر على الفور فى شراء مجموعة من الهدايا الثمينة لبعض الأشخاص تعبيرًا عن حبك لهم، هناك طرق أخرى عديدة للتعبير عن الحب كأن تقوم بتحضير بعض الكعك المفضل لديهم فى إحدى السهرات الليلية.>مهنيًا: قد تحدث اليوم بعض الاحتكاكات مع بعض الزملاء فى العمل، ولكنك تستغل تلك الظروف فى التقدم بعملك، وتكتسب قدرة على التخلص من العراقيل.>عاطفيًا: ترى ان اليوم هو المناسب لمصارحة الحبيب بما تكن له من مشاعر حقيقية، ويقف الحظ بجانبك ليحفزك على التقدم وعدم التردد فى اتخاذ تلك الخطوة.>صحيًا: لا تفكر فى الأمور التافهة التى تسبب لك سوء الحالة الصحية، واحرص على التفكير فى سلامتك والاهتمام بصحتك.>يرى علماء الفلك أنك لا تؤمن بالحب خاصة الحب الذى يأتى من النظرة الأولى، ولكن ربما يحدث شىء ما اليوم يقلب الموازين ويغير نظرتك للحب، أنت لا تعرف موعد حدوث ذلك الأمر، ربما تكون فى أحد الأماكن العامة وتقابل شخصًا يخطف نظرك وقلبك ويسيطر على تفكيرك.>مهنيا: ربما تشعر اليوم بالوحدة فى الحياة المهنية ولا تجد المساعدة من الزملاء، هذا الأمر يمنحك الشعور بالفوضى التى تحاول دائمًا التهرب منها.>عاطفيًا: يجب عليك الابتعاد عن العصبية الزائدة فى الحوار من الشريك، ولابد أن تستمع إليه جيدًا قبل إصدار الأحكام عليه.>صحيا: احذر من إهمال صحتك، فأسرتك وأصدقاؤك فى حاجة إليك خاصة فى هذه الأوقات، فحافظ على عافيتك حتى تصبح قادرًا على تلبية حاجتهم.>يقول علماء الفلك إنه من المحتمل اليوم أن تكتشف إحدى مواهبك الكامنة داخلك، ستكتب كل أفكارك اليوم وربما تحولها إلى واقع أو إلى رواية أو قصة قصيرة، قد تشعر أنك فى حاجة إلى اللعب مع بعض الأطفال الصغار وتشجيعهم على الاهتمام بموهبتهم، فسوف تستمتع بالحوار معهم أكثر من الكبار.>مهنيا: تبدأ اليوم تنظيم جدول الأعمال والمواعيد الخاص بك على مدار الشهر، فلديك خلال الفترة المقبلة الكثير من الحفلات والمناسبات التى يجب عليك المشاركة بها.>عاطفيًا: تلتقى اليوم ببعض الأصدقاء القدامى الذين لم ترهم منذ فترة طويلة، وتجد من بينهم شخص ما يجدد مشاعرك القديمة نحوه.>صحيا: تعيش أجمل اللحظات الترفيهية مع أفراد العائلة، تساعدك على نسيان الهموم والمشاغل التى تسبب لك القلق والتوتر.>يرى علماء الفلك أنك ستشعر اليوم بأنك أقرب للأهل والأصدقاء من أى وقت مضى، فلديك طاقة إيجابية ويجب عليك استغلالها فى الحياة الاجتماعية، ستشعر بالسعادة اليوم إذا كنت بجانب أحبابك وحتى عندما تتعامل مع الغرباء، استغل شعورك بالحب والود تجاههم وخطط لقضاء ليلة ممتعة معهم.>مهنيا: حاول أن تصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف فى مجال العمل، فهذا أفضل بالنسبة لك حتى تتجنب الوقوع فى المشكلات المتعددة.>عاطفيا: تشعر اليوم بحالة من الارتياح العاطفى مع الحبيب وتتمكن من تقوية العلاقة بينكما، لتقضى معه أجمل الأوقات التى لا تنسى.>صحيا: فى محاولة للخروج من الأزمة الصحية التى تعانى منها هذه الفترة، احزم أمتعتك واجه مع الشريك إلى أحد الأماكن الهادئة للاستجمام واستعادة النشاط والمرح.>يقول علماء الفلك أنك بعد الفترات الصعبة التى مررت بها، تبدو اليوم متحمسًا وإيجابيًا للعمل الجاد وربما تستعيد ثقتك فى نفسك من جديد، تؤمن اليوم انه لا يوجد شىء مستحيل بل كل شىء ممكن، أنت حريص اليوم على اكتشاف بعض الأماكن الجديدة ورؤية وجوه جديدة أيضًا تساعدك على بناء علاقات جديدة لتوسيع علاقاتك الاجتماعية.