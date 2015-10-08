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مندوب اليمن بالجامعة العربية ينعى شهداء الحادث الإرهابي في عدن

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مندوب اليمن بالجامعة العربية ينعى شهداء الحادث الإرهابي في عدن مندوب اليمن بالجامعة العربية ينعى شهداء الحادث الإرهابي في عدن

ندد السفير محمد الهيصمي، سفير اليمن لدى ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالتفجير الإرهابي الذي حدث أول من أمس «الثلاثاء» بالقرب من مقر في مدينة «عدن»، ناعياً شهداء الحادث، ومعرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسرهم، وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

 

وقال الهيصمي، في تصريحات له أمس الأربعاء: «هذا الحادث ندينه بأشد وأقسى العبارات»، مضيفاً أن الحكومة اليمنية الموجودة حالياً في «عدن»، برئاسة خالد بحاح، نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، تعمل جاهدة من أجل إغلاق ملف العنف والصراعات وتثبيت عوامل الأمن والاستقرار.

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