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وصول جثامين شهداء الإمارات إلى أرض الوطن

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وصول جثامين شهداء الإمارات إلى أرض الوطن وصول جثامين شهداء الإمارات إلى أرض الوطن

وصلت الى مطار البطين الخاص بأبوظبي أمس الجثامين الأربعة الطاهرة من شهداء الوطن الأبطال على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي، يرافقها عدد من ضباط وضباط صف القوات المسلحة.

 وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال جثامين الشهداء على أرض المطار، حيث كان عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في الاستقبال.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت في وقت سابق أول من أمس الشهداء من جنودها البواسل المشاركين ضمن قوة التحالف العربي فى عملية اعادة الأمل باليمن، بقيادة المملكة العربية الشقيقة.

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