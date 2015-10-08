مواطنون:تضحيات شهداء الوطن خالدة في أذهان أبناء الإمارات

أكد عدد من المواطنين في دبي، أن التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء الوطن من جنود القوات المسلحة، ستظل خالدة في أذهان أبناء الإمارات على مر الزمن، مشيرين إلى أن الواجب الوطني الذي يحتم البذل بالغالي والنفيس، يجعل كل المواطنين صفاً واحداً وراء القيادة وقواته المسلحة، حتى نأخذ حقهم من الانقلابيين في اليمن.

وقال سعيد السلامي: إن أبناء الإمارات ممن ضحوا بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن والدين وحماية مكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره، وإخوانهم ممن بذلوا أرواحهم خارج حدود الوطن في سبيل إحقاق العدل وصون الحريات، يستحقون الأكثر بكثير، حيث قدّم هؤلاء الشهداء أرواحهم في سبيل رفع اسم دولة الإمارات، معلين بذلك قيم التضحية والفداء التي تربينا عليها منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، رحمه الله، ليكمل هذا النهج من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادتنا الرشيدة.

وقال المواطن سعيد مراد: إن الشهداء قدموا أرواحهم ونفوسهم فداء للوطن، من أجل حمايته والدفاع عن مقدساته وترابه، وكل يوم يمضي على جنودنا في قوات الدفاع، هو جهاد في سبيل الله والوطن بغية إعلاء شأنه بين الأمم وحماية أبنائه.

من جانبه قال متعب الناصري، إن جهود جنودنا البواسل وتضحياتهم تكللت بالنصر الذي يتحقق يوما بعد يوم، وبفضل قوات التحالف وبفضل أوفياء اليمن دحرت المليشيات الحوثية في العديد من المواقع الاستراتيجية، ورفع بعضها راية الاستسلام بعدما أدركت أنها لن تستطيع الصمود في وجه الحق والشرعية، مؤكداً أن الجهود الجبارة التي تقدمها القوات المسلحة وجنودنا البواسل، هي بفضل دعم القيادة الرشيدة التي تشد من أزرهم وتلتف حولهم، وتلبي احتياجاتهم، وتقف بجانبهم في مختلف الظروف.

شهداء مخلدون

من جانبه أوضح رجل الأعمال اسماعيل الحمادي، أن التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء الوطن من جنود القوات المسلحة، ستظل خالدة في أذهان أبناء الإمارات على مر الزمن، وأنه رغم الحزن الذي يعتصر قلوب الجميع عند تلقي أنباء عن استشهاد بعض جنودنا البواسل، إلا أن الواجب الوطني الذي يحتم البذل بالغالي والنفيس، يجعل كل الإماراتيين صفاً واحداً وراء القيادة والجيش الإماراتي، حتى نأخذ حقهم من الانقلابيين في اليمن.

وأكد أن أبناءنا وإخواننا من الجنود يعلمون يقينا أن خدمة الوطن والدفاع عن مقدرات وترابه، إنما هي أعظم ما يمكن أن يقدمه المرء تجاه وطن أعطى الكثير وما زال من أجل رفعته والاهتمام بأبنائه، لافتا إلى أن استشهاد جنودنا جاء في سبيل مهمة مقدسة، ولذلك فإن عطاءهم مقدر ولن ينساه الوطن وسيسجله التاريخ بحروف من نور.

وقال المحامي يوسـف البحــر، إن الجنود الإماراتيين يقفون في أرض المعركة وقفة الرجال الأبطال، وشهد القاصي والداني على ما يبذلونه من تضحيات، مؤكدا أن الدفاع عن الحقوق المسلوبة التي يدافع عنها الإماراتيون لإرجاعها لأصحابها من إخواننا اليمنيين، هو واجب الأخوة في الدين والمصير المشترك، خاصة أن هناك عدوانا بحقهم استلزم على الشرفاء إرجاعه لهم.

وأكد أن الشعب الإماراتي يقف خلف قادته بكل قوة، وأن الرسائل التي بعثها أهالي الشهــداء، ومفادهـا تقديم أبنائهم وأولادهم فداء للوطن، إنما هي رسالة واضحة من أناس يقـــــدرون ويعرفون قيمة ومعنى الوطن، مؤكدا أن الجميع على استعداد لتقديم كل ما يملكون من أجل نصرة الحقوق.

مثال للإقدام

قال احمد محرابي من إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي: نعزي انفسنا وقيادتنا الرشيدة وشعبنا، ونقدم دماءنا وأرواحنا فداء لأرض الإمارات الغالية، وامن الخليج واجب مقدس ونرجو الله أن ينصرنا على أعداء الوطن والخليج حتى نعيش بسلام وأمان.

وفي السياق ذاته قال عيسى المير من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: هنيئاً لنا نحن أبناء الإمارات بهذا الشرف والتضحية والشجاعة، ونحن دائما نلبي نداء الواجب ولن نتراجع عن الشهادة.