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ولي عهد أم القيوين يوجّه بتشكيل لجان لأسبوع الابتكار

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ولي عهد أم القيوين يوجّه بتشكيل لجان لأسبوع الابتكار ولي عهد أم القيوين يوجّه بتشكيل لجان لأسبوع الابتكار

وجَّه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيل لجنة رئيسة ولجان فرعية من جميع الدوائر الحكومية والمحلية بالإمارة، لمتابعة إعداد وتنفيذ الفعاليات المرتبطة بأسبوع الابتكار، واقتراح الخطة التنفيذية، وتذليل جميع الصعوبات التي يمكن أن تواجه اللجان خلال أدائها لمهامها.

 يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2015 عاماً للابتكار، وتماشياً مع رؤية بأن تكون الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مبادرة أسبوع الإمارات للابتكار خلال الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر المقبل، واستجابة لدعوة سموه كل الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية بالدولة إلى المشاركة في هذا الحدث الكبير. وقد بدأت اللجان على الفور عملها باجتماع تنويري لممثلي الدوائر الحكومية والمحلية في الإمارة، بحضور ناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري بأم القيوين، عضو اللجنة العليا لأسبوع الإمارات للابتكار.

واستعرض المقدم سلطان راشد الشامسي، رئيس اللجنة الاستراتيجية الوطنية للابتكار، شعار الأسبوع وأهدافه والفعاليات المقترحة ومهام اللجان المنبثقة من اللجنة الرئيسة.

في حين اجتمعت كل لجنة فرعية على حدة، حسب اختصاصها، في جلسة عصف ذهني للخروج بأفكار عامة، تمخضت عن توصيات عامة، ستسهم في إظهار هذا الحدث بالصورة التي تليق بحجمه وأهميته، وتتحقق من خلالها الأهداف والطموحات المرجوة.

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