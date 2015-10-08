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حمد الشرقي يعزي في الشهيد خميس العبدولي

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حمد الشرقي يعزي في الشهيد خميس العبدولي حمد الشرقي يعزي في الشهيد خميس العبدولي

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن خميس راشد العبدولي الذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس، مجلس العزاء في منطقة الخليبية بالفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي.

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