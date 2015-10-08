نتمنى الشهادة في سبيل الوطن

عبر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أمنياتهم ورغبتهم بالمحاربة مع قوات التحالف، رجالاً ونساء، وأعرب العديد منهم عن رغبتهم بالاستشهاد فداء للوطن وإعلاء كلمة الحق.

وتحدث معظمهم عن معنى الرجولة التي أثبتها جنود الإمارات بشهادة العالم أجمع، إذ كانوا ولا يزالون يقدمون أسمى وأعظم صور الشجاعة والإقدام بدليل النتائج التي تحققت على أرض الواقع.

وكتب وليد ولد سلمان: «حدثوني عن الرجولة أحدثكم عن شعب الإمارات والحكومة، إلى جنات الخلد يا رمز الفخر والشجاعة»، وكتب «غلا زايد»: «كلنا جنود بو خالد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي»، ودوّنت نجلاء: «اللهم اغسل صدور اهالي الشهداء بالرضا واليقين وحف أرواحهم بالصبر والسلوان».

ودون حساب الإمارات: «أبناء زايد، رجال خليفة، سيوف محمد لا يعودون إلا بالخبر الطيب»، وكتب محمد المسكري: «رجال يضحون بأنفسهم لعزة العرب والإمارات حفظهم الله ونصرهم على أعداء الأمة»، فيما عبر علي بن سالم الكعبي عن مشاعره بأبيات قال فيها: «جنودنا لا استشهدوا عاشوا، وجنودكم أموات قبل الموت.. في اليوم ولا الغد تتلاشوا، تفنون يا عباد الطاغوت».

وقدم خالد المرزوقي صادق دعاءه: «اللهم اغفر لهم وارحمهم وتقبلهم من الشهداء واجعلهم مع النبيين والصديقين في جنات النعيم»، وكتب رشاش: «لن يسقط جيش البواسل الذي أسسه زايد بن سلطان».