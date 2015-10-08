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بالصور.. مياه شرب "شنتنا الحجر" بالمنوفية غير صالحة للاستخدام الآدمى

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معاناة حقيقية يعيشها أهالى قرية شنتا الحجر التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب مياه الشرب غير الصالحة للاستخدام الآدمى.

"اليوم السابع" انتقل إلى قرية "شنتنا الحجر" التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لمتابعة ورصد مشكلة مياه الشرب غير الصالحة للاستخدام، حيث رصدنا العديد من الأطفال يحملون الجراكن لشراء مياه الشرب.

وقال أحمد تركى أحد المواطنين من أهالى القرية: "قمنا بفتح حنفية المياه بالمنزل ووجدنا المياه المعكرة تنزل من الحنفية ولها رائحة كريهة ونحن لا نشرب من تلك المياه بعدما تسببت فى إصابة العديد من الأهالى بأمراض الفشل الكلوى والكبد"، مشيرا إلى أن أهالى القرية يقومون بشراء المياه من محطة المياه المفلترة الموجود فى أحد المساجد بالقرية والمتبرع بها أحد الأهالى والجركن بخمسين قرشا فقط.

وطالبت الحاجة سوسن السيد أهالى القرية فى محافظة المنوفية بالنظر إلى تلك المشكلة الكبرى خاصة أن مياه الشرب من الحاجات الأساسية فى الحياة اليومية، وطالبت الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بزيارة القرية ومعه لجنة كبيرة من شركة مياه الشرب بالمحافظة لمعاينة المياه على الطبيعة والتأكد من تلك الشكوى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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