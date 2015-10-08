حسن شحاتة: المقاولون ينافس على لقب الدوري؟ لما لا

يطمع حسن شحاتة المدير الفني لفريق المقاولون العرب للمنافسة على لقب الدوري في الموسم الجديد.

وقال شحاتة عبر قناة "النهار رياضة": "هدفي ليس الوجود في منتصف الجدول، أو البقاء في منطقة الأمان".

وأضاف "المعلم": "ولماذا لا ينافس المقاولون على الدوري؟ .. طالما النية مبيتة، والطموح موجود، ودعمنا الفريق بشكل جيد".

وواصل: "أينعم لم نضم لاعبين بالملايين مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي ودجلة، ولكن الإصرار والطموح يكفي".

وأشار المدير الفني للمقاولون العرب إلى أن قائمة الفريق للموسم الجديد يتبقى بها مكانين فقط.

وأتم حسن شحاتة: "المقاولون يحتاج لرأس حربة صريح ولاعب وسط مدافع، والأولوية ستكون لضم لاعب أفريقي سوبر".