أخبار عاجلة

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى منصور: ' اللسان الطويل ' مدرستي في الإدارة

Google+ Print
مرتضى منصور: ' اللسان الطويل ' مدرستي في الإدارة مرتضى منصور: ' اللسان الطويل ' مدرستي في الإدارة

رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وصفه لطريقة إدارة النادي بالقوة فقط.

وقال مرتضى عبر قناة "صدى البلد": "لا أحكم الزمالك بالحديد والنار، بل بالحب".

وأضاف: "هناك مدرستين في الإدارة اللسان الطويل مثلي، وأردد دائمًا كلمة وحياة أمك ضد من أختلف معهم أحيانًا".

وتابع: "وهناك مدرسة أخرى مثل حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة، فهو مؤدب تمامًا".

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه طالب بطرد مشجعين للزمالك في مباراة النجم الساحلي، لأنه بدأوا في السباب ضد تونس.

وأتم: "مباراة النجم كتبت شهادة وفاة الألتراس، وأرفض ما يقوم به ألتراس أهلاوي بالضغط على مجلس إدارة الأهلي، حتى لو كان جوزيه أفضل مدرب في العالم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع