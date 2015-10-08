مرتضى منصور: ' اللسان الطويل ' مدرستي في الإدارة

رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وصفه لطريقة إدارة النادي بالقوة فقط.

وقال مرتضى عبر قناة "صدى البلد": "لا أحكم الزمالك بالحديد والنار، بل بالحب".

وأضاف: "هناك مدرستين في الإدارة اللسان الطويل مثلي، وأردد دائمًا كلمة وحياة أمك ضد من أختلف معهم أحيانًا".

وتابع: "وهناك مدرسة أخرى مثل حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة، فهو مؤدب تمامًا".

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه طالب بطرد مشجعين للزمالك في مباراة النجم الساحلي، لأنه بدأوا في السباب ضد تونس.

وأتم: "مباراة النجم كتبت شهادة وفاة الألتراس، وأرفض ما يقوم به ألتراس أهلاوي بالضغط على مجلس إدارة الأهلي، حتى لو كان جوزيه أفضل مدرب في العالم".