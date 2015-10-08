أزمة الأهلي – الدرندلي لـ في الجول.. رسالة إلى مجلس إدارة النادي

هذه رسالة من خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق الذي شهد فريقا عظيما يفوز بكل شيء إلى الموجودين حاليا في مقعد قيادة القلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر.

FilGoal.com طلب من الدرندلي التحدث عن الوضع الراهن للأهلي بعد اهتزاز سفينة القلعة الحمراء بالخروج من الكونفدرالية وبعد الإخفاق في المحافظة على الدوري المصري.

الأهلي يمر بفترة عصيبة إذ قرر النادي تغيير الجهاز الفني، وهو الرابع في عمر مجلس طاهر الذي لم يصل لعامين، ومعه رحل علاء عبد الصادق عن منصب رئيس قطاع الكرة.

وقال خالد الدرندلي عن الأزمة الراهنة للأهلي عبر FilGoal.com: "بالتأكيد الأهلي في أزمة ومن لا يرى ذلك واهم".

وتابع "يجب أن يدرك الجميع مصلحة الأهلي أهم من أي شيء وأن يتحلوا برؤية واضحة لما هو مقبل".

وتحدث الدرندلي عن دعمه السابق لقائمة محمود طاهر، مفصحا "لم يكن من الممكن ألا احترام رغبة الجمعية العمومية في انتخاب قايمة طاهر".

وأضاف "كان واضحا أن الكفة في النادي تميل لهم وكان علينا احترام ذلك".

ثم استدرك وأوضح "لم أكن مؤيدا للقائمة بالكامل ولكن لبعض أفرادها مثل كامل زاهر والدليل انني انتخبت محرم الراغب نائبا للرئيس من القائمة المنافسة".

وأكمل "وحتى وقوفي مع كامل زاهر كان لأني كنت نائبا لأمين الصندوق في دورتين ثم قائما بأعمال أمين الصندوق لدورة ثالثة وكنت أرى أنه المرشح الافضل في هذه الانتخابات".

وعقب "لكن تأييدي السابق لبعض افراد قائمة محمود طاهر لا يعني تأييدا مطلقا لأن الأهلي أهم من الجميع".

وأتم "في الوقت الحالي يتطلب وقفة قوية من كل أبناء الأهلي حتى يتجاوز المحنة".