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وليد صلاح: سن جوزيه؟ نفس عُمر فيريرا وهو ' مش بيشتغل في الفاعل '

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وليد صلاح: سن جوزيه؟ نفس عُمر فيريرا وهو ' مش بيشتغل في الفاعل ' وليد صلاح: سن جوزيه؟ نفس عُمر فيريرا وهو ' مش بيشتغل في الفاعل '

برر وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي إمكانية التعاقد مع مانويل جوزيه المدرب البرتغالي رغم كبر سنه موضحا أنه معادل لرقم جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك.

جوزيه وفيريرا كلاهما 69 عاما.. وتشير التكهنات إلى أن المخضرم جوزيه اقترب من أن يكون المدير الفني للأهلي خلفا لفتحي مبروك المقال.

وقال صلاح الدين عبر قناة صدى البلد يوم الأربعاء: "لا مانع من التعاقد مع جوزيه هو يعلم كل شيء عن النادي وجماهيره ومن مصلحة الأهلي وجوده".

وأضاف "بخصوص سنه الكبير.. هو نفس عُمر فيريرا الذي حصد الثنائية مع الزمالك كما أنه مدرب مش شخص سيتأثر تدريبه بكبر سنه (مش بيشتغل في الفاعل)".

وأضاف "شخصيا أتمنى أن يكون سيد عبد الحفيظ في موقع مدير الكرة مع جوزيه".

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