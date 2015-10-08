وليد صلاح الدين: سأعتذر عن لجنة الكرة بالأهلي بسبب الإعلام

أعلن طاهر الشيخ عضو مجلس إدارة الأهلي عقب انتهاء الاجتماع الحاسم لمصير المدير الفني الأجنبي رفض عودة مانويل جوزيه لتدريب الفريق الأحمر.

واجتمعت إدارة الأهلي في مقر النادي يوم الأربعاء لاتخاذ قرار نهائي بشأن المدرب الأجنبي الذي سيخلف المقال فتحي مبروك.

واحتشد عشرات الجماهير على بوابات النادي الأهلي تطالب بعودة جوزيه. لكن الإدارة اتخذت قرارا.

وقال طاهر للصحفيين عقب الاجتماع: "تم استبعاد جوزيه نهائيا من الأسماء المطروحة لتدريب الأهلي".

وقاد جوزيه فريق الأهلي لحصد 20 لقبا متنوعا ما بين دوري الأبطال والدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري والإفريقي.

وأضاف "جوزيه لم يعمل منذ أربع سنوات بالإضافة لعامل السن الكبير تم وضعه في الحسبان".

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وتابع "سننظر لأسماء أخرى ونفاضل بين ثنائي آخر أحدهما إسباني والثاني برتغالي ولن نفصح عن الأسماء الآن".