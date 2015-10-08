"النقل العام" توقف سائقا ومحصلا عن العمل لسماحهما لراكب بنقل دراجته النارية

أوقفت هيئة النقل العام، سائقا ومحصلا يعملان على الأتوبيس رقم 2520 على الخط رقم 1039، والذى يعمل على خط "التبين - أحمد حلمى" وهو أحد أتوبيسات المنحة الإماراتية الجديدة عن العمل بعدما سمحا لراكب بالصعود بدراجته البخارية إلى الأتوبيس ونقلها من التبين إلى أحمد حلمى، كما تم إحالتهما إلى التحقيق.

كان أحد المواطنين، قد أرسل إلى "اليوم السابع" صورا واستغاثة بضرورة تدخل المسئولين لإنقاذ الأتوبيسات الجديدة، وأكد فى استغاثته أنه استفسر من السائق عن كيفية السماح لراكب باصطحاب دراجته البخارية بالأتوبيس، وبرر ذلك بأن الراكب تربطه صلة قرابة بالمحصل.

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صحافة المواطن.. دراجة نارية مع راكب داخل أحد أتوبيسات النقل الجديدة