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الإدارية العليا في أسيوط تستبعد 3 مرشحين من السباق البرلماني

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الإدارية العليا في أسيوط تستبعد 3 مرشحين من السباق البرلماني الإدارية العليا في أسيوط تستبعد 3 مرشحين من السباق البرلماني

قررت  «المحكمة الإدارية العليا»، حرمان 3 من المرشحين بدوائر أسيوط التسعة.

وقضت المحكمة بقبول الطعن في كل من عامر عبد الرحيم سليمان مرشح الوفد بدائرة البداري ساحل سليم، وينتمى لعائلة النواصر التي لم يتبقى لها سوى مرشح واحد تعول عليه وتلقي بثقلها التصويتي له وهو عادل عبد الحافظ مرشح عن «المصريين الأحرار» كما قضت الإدارية العليا بقبول الطعن المقدم ضد المرشح أسامة ذكرى من ساحل سليم على نفس الدائرة وحرمت المحكمة أيضًا العقيد حسين الشريف مرشح مستقل من أبناء العقال البحرى على الدائرة نفسها.

وقدمت جميع الطعون من أحمد خليفة عبدالله دياب، مرشح مستقل علي ذات الدائرة مستنده إلى أخطاء المطعون عليهم في إجراءات الترشيح واقرارات الذمة المالية لزوجاتهم.

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