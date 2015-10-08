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مدرب المقاصة لـ في الجول: رحيل الشيخ وفراج؟ لا نعترف إلا باللعب الجماعي

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مدرب المقاصة لـ في الجول: رحيل الشيخ وفراج؟ لا نعترف إلا باللعب الجماعي مدرب المقاصة لـ في الجول: رحيل الشيخ وفراج؟ لا نعترف إلا باللعب الجماعي

قال إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة ان اسلوب اللعب الذى يعتمد عليه لا مكان فيه للنجم الوحيد او الاعتماد على الأسماء الشهيرة فقط.

وتابع لـFilGoal.com "من هنا لن يتأثر أداء المقاصة بعد رحيل أحمد الشيخ ووائل فراج".

وكان وائل فراج قد انضم إلى إنبي، أما الشيخ فانتقل إلى الأهلي.

وأضاف المدير الفني لفريق المقاصة "خضنا مبارياتنا في الفترة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري في الموسم الماضي بدون الشيخ ولم بتأثر الفريق".

وأوضح "اسلوبنا يعتمد على الجماعية فى اللعب وعلى هذا الأساس أعددنا الفريق فى الموسم الماضي وواصلنا بالطريقة نفسها استعدادا للموسم الجديد".

وأتم "فريقي يشهد تغييرا مع كل مباراة في 4 او 5 عناصر. الفريق بالكامل هو البطل وليس لاعبا واحدا بعينه".

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