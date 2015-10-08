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مدرب الأهلي - خالد بيومي لـ في الجول: جوزيه المنقذ لمجلس إدارة النادي

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مدرب الأهلي - خالد بيومي لـ في الجول: جوزيه المنقذ لمجلس إدارة النادي مدرب الأهلي - خالد بيومي لـ في الجول: جوزيه المنقذ لمجلس إدارة النادي

قال خالد بيويى المحلل الكروي إن أسباب عديدة تجعل مانويل جوزيه المدرب البرتغالي الأنسب لقيادة الأهلي فنيا.

وكانت إدارة الأهلي قد أقالت فتحي مبروك المدير الفني وعلاء عبد الصادق رئيس قطاع الكرة وذلك بعد الخروج من الكونفدرالية الإفريقية.

ويتقدم جوزيه لائحة المرشحين لتدريب الأهلي خلفا لفتحي مبروك.

وأوضح بيومي "جوزيه يحمل أوراق النجاة لإدارة النادي الأهلي لكي يستمر أعضاء المجلس على كراسيهم".

وتابع "جوزيه صاحب شخصية ويتمتع بدعم جماهيرى كبير".

وأضاف "كذلك جوزيه لن يحتاج لوقت حتى يتعرف على طبيعة الكرة المصري ولاعبي الأهلي خاصة وأن مسابقة الدوري على الأبواب وليس هناك وقتا".

وأتم "كل تلك الأسباب تجعل من بيومي أول وأهم خيار لإدارة الأهلي بنسبة 99.9% خاصة وأن لها تجربة فاشلة مع جاريدو".

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