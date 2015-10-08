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ما مصير غالي في حالة عودة جوزيه؟ .. الأهلي يرد

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ما مصير غالي في حالة عودة جوزيه؟ .. الأهلي يرد ما مصير غالي في حالة عودة جوزيه؟ .. الأهلي يرد

هناك خصومة قديمة بين حسام غالي لاعب وسط الأهلي ومانويل جوزيه المرشح بقوة للعودة مجددًا لتدريب الفريق، يرى وليد صلاح الدين أنها لا تمثل أي مشكلة.

ورد عضو لجنة الكرة بالأهلي عبر قناة "صدى البلد": "من يقول إن هذه المشكلة ستؤثر على علاقة جوزيه بحسام غالي، لا يعرف جيدًا شخصية المدرب البرتغالي".

وأضاف: "من الوارد أن يحدث موقفًا شخصيًا يفسره جوزيه بشكل خاطيء، وقتها فهم حماس حسام غالي بشكل غير صحيح".

واستدرك وليد صلاح الدين: "ولكن عندما يدرك جوزيه الحقيقة، فإنه يتراجع عن موقفه السلبي".

وكان جوزيه صرح عندما كان مدربًا للفريق آخر مرة، أن غالي لن يلعب للأهلي طالما كان مديرًا فنيًا للفريق على خلفية أزمة في التدريب بينهما عام 2012.

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