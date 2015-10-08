بالأسماء.. "الجنايات" تخلى سبيل 22 إخوانيًا متهمين فى 8 قضايا إرهاب

قررت الدائرة 26 جنايات القاهرة إخلاء سبيل 22 متهمًا فى 8 قضايا إرهاب، واستهداف شبكات الطرق، والكهرباء، وتشكيل خلايا مسلحة تابعة لجماعة الإخوان، بدون ضمانات مالية.

وتضمنت قرارات إخلاء السبيل فى القضية رقم 351 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، كل من: صديق محمد صديق، وأحمد سامى محمود عبد العزيز، وأحمد محمد الشوربجى عبد السلام، ومحمود حسن محمود كامل، وعبد الرحمن عبد المنعم عبد الله، وخالد أبو حمد أحمد عزام، وطارق وجدى محمد عبد الله، وأحمد عبد الرحمن عبد الفتاح.

وفى القضية رقم 409 لسنة 2015، شريف السيد الششتاوى، وفى القضية 398 لسنة 2015 كل من: أسامة قدرى عبد الرحمن إبراهيم، ومحمد عبد العال على، وأحمد خليفة ذكى أحمد، ووليد خليفة ذكى أحمد.

وإخلاء سبيل أحمد مصطفى محمد مغربى، على ذمة القضية 408 لسنة 2015، وعبد الرحمن شريف محمد، ومحمد عبد الله محمد عبد الله، ومحمود عز الدين يعقوب، على ذمة القضية 726 لسنة 2014، وأحمد حسام الدين محمد مصطفى، على ذمة القضية 76 لسنة 2014، وعرفة المرسى، على ذمة القضية 450 لسنة 2014، وكل من إبراهيم محمد، وموسى سالم مختار،وأحمد سامى محمد الصغير، على ذمة القضية 133 لسنة 2014.