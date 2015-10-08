القبض على موظفة وطالب لاتهامهما بالنصب والاحتيال بالإسماعيلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض على موظفة وطالب بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية بأن العقيد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة تلقى بلاغ من (السيد عادلى السيد)، بدون عمل، مقيم العباسة مركز أبوحماد شرقية، وأربعة آخرين، يتهمون كلا من (ك. ص. ع)، 52 سنة، موظفة، و( أ. ح. م)، 20 سنة، طالب، مقيمين بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بعد إيهامهم بقدرتهما على تعيينهم وتوظيفهم فى شركات البترول على غير الحقيقة.

وبإجراء التحريات السرية تبين صدق ما جاء فى بلاغ الشاكين، وتمكن رئيس مباحث الأموال العامة والقوة المرافقة له من القبض على المتهمين، وتم التحفظ على المتهمين وتحرر لهما المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.