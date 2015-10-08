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حبس ضابطين و3 آخرين 4 أيام بتهمة النصب على المواطنين بسوهاج

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حبس ضابطين و3 آخرين 4 أيام بتهمة النصب على المواطنين بسوهاج حبس ضابطين و3 آخرين 4 أيام بتهمة النصب على المواطنين بسوهاج
أمر عمرو مرتضى وكيل نيابة قسم أول تحت إشراف المستشار مصطفى عبد العال مدير النيابة وسكرتارية جمال محمد على وجميل محمد عبد الله ومينا وليم وأحمد أنور، بحبس "جمال.ح.ع" ضابط شرطة بمصلحة أمن الموانئ، و"محمد.ى.ع" نقيب شرطة محال للتقاعد، و"محمد.ج"، و"هيثم.أ"، و"أحمد.م"، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق ترويج العملة وضبط بحوزتهم مبلغ من الدولارات والجنيهات.

وكشفت تحريات الأموال العامة بسوهاج عن تردد المتهمين على المحافظة لترويج العملة وتبين أنهم يكونون تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين، بأن يقوموا بالاتفاق مع الضحية على تبديل العملة المصرية بالأجنبية، وبعد ذلك يقومون بالاستيلاء على الأموال المصرية منهم ويفروا هاربين.

وتم القبض على المتهمين وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة النقود.

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مصر 365