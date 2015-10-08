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حزب الرئيس اليمنى السابق المتحالف مع الحوثيين يؤكد استعداده للسلام

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حزب الرئيس اليمنى السابق المتحالف مع الحوثيين يؤكد استعداده للسلام حزب الرئيس اليمنى السابق المتحالف مع الحوثيين يؤكد استعداده للسلام
أكد حزب الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح المتحالف مع المتمردين الحوثيين الأربعاء أنه يوافق على خطة للأمم المتحد تهدف إلى إنهاء النزاع الذى تشهده البلاد منذ مارس الماضي.

وقال ناطق باسم الحزب فى اعلان نشر على موقعه الإلكترونى الرسمى أن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى عارف الزوكا وجه رسالة فى هذا الاتجاه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.

وأضاف أن الرسالة تؤكد موقف حزب المؤتمر الشعبى العام "الملتزم بتنفيذ النقاط السبع التى أعدت مع مبعوث الأمين العام" للأمم المتحدة الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
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