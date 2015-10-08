بالفيديو.. سمير صبري: «البرلمان القادم بلا راقصة ولا طبال»

قال سمير صبري المحامي، صاحب دعوى استبعاد سما المصري من الانتخابات، إن الفنانة سما المصري ورجل الأعمال أحمد عز افتقدا لشرط حسن السمعة اللازم للترشح في الانتخابات.

وأضاف «صبري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أنه تقدم بكل الأوراق التي تثبت عدم توافر شرط حسن السمعة في الفنانة سما المصري.

وأكد أنه يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن لا تقبل أي أوراق من المرشحين إلا إذا اكتمل حسن السمعة وأن تعمل نص المادة «110» من الدستور، قائلًا: “وبأهنئ لحد دلوقت مصر لأن البرلمان القادم لا يوجد به لا الراقصة ولا الطبال”.

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