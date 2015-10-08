أمين عام المجالس المتخصصة بالرئاسة: “المنظومة التعليمية في مصر كلها مشاكل‎”

قال الدكتور طارق شوقي، أمين عام المجلس المتخصصة برئاسة الجمهورية، إن أكثر من 50 ألف شاب تقدموا للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، مشيراً إلى أن 4 أشخاص متطوعين قاموا بتأسيس البرنامج.

> وأضاف “شوقي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأربعاء، هناك 4 ملايين من الخريجين غير مؤهلين لسوق العمل، وذلك نظراً لسوء الحالة التي عليها منظومة التعليم في مصر التي تعاني من المشاكل منذ فترة طويلة.

> وتابع، المنظومة التعليمية في مصر كلها مشاكل والمصالح الشخصية تغلب على المصلحة العامة.

> ورداً من على سؤال “يحدث في مصر” عن رأيه في وزير التربية والتعليم الجديد، الدكتور الهلالي الشربين، قال “شوقي” لا أعرف الكثير عن “الشربيني” حتى أتمكن من إبداء الرأي فيه.

> وأوضح “شوقي” أن المجالس التخصصية هي أدوات الرئيس لوضع فكره لإدارة المؤسسات، مؤكداً المؤسسة إلى إنشاء موقع يهتم بنشر جميع الأبحاث العلمية على شبكة الإنترنت، كاشفاً عن إطلاق المحتوى العلمي 1 يناير العام القادم.