قال الدكتور طارق شوقي، أمين عام المجلس المتخصصة برئاسة الجمهورية، إن أكثر من 50 ألف شاب تقدموا للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، مشيراً إلى أن 4 أشخاص متطوعين قاموا بتأسيس البرنامج.
> وأضاف “شوقي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأربعاء، هناك 4 ملايين من الخريجين غير مؤهلين لسوق العمل، وذلك نظراً لسوء الحالة التي عليها منظومة التعليم في مصر التي تعاني من المشاكل منذ فترة طويلة.
> وتابع، المنظومة التعليمية في مصر كلها مشاكل والمصالح الشخصية تغلب على المصلحة العامة.
> ورداً من على سؤال “يحدث في مصر” عن رأيه في وزير التربية والتعليم الجديد، الدكتور الهلالي الشربين، قال “شوقي” لا أعرف الكثير عن “الشربيني” حتى أتمكن من إبداء الرأي فيه.
> وأوضح “شوقي” أن المجالس التخصصية هي أدوات الرئيس لوضع فكره لإدارة المؤسسات، مؤكداً المؤسسة إلى إنشاء موقع يهتم بنشر جميع الأبحاث العلمية على شبكة الإنترنت، كاشفاً عن إطلاق المحتوى العلمي 1 يناير العام القادم.
أمين عام المجالس المتخصصة بالرئاسة: “المنظومة التعليمية في مصر كلها مشاكل”
قال الدكتور طارق شوقي، أمين عام المجلس المتخصصة برئاسة الجمهورية، إن أكثر من 50 ألف شاب تقدموا للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، مشيراً إلى أن 4 أشخاص متطوعين قاموا بتأسيس البرنامج.