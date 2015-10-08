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بالفيديو.. روسيا تطلق صواريخ عابرة على أهداف داعشية بسوريا عبر إيران والعراق

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بالفيديو.. روسيا تطلق صواريخ عابرة على أهداف داعشية بسوريا عبر إيران والعراق بالفيديو.. روسيا تطلق صواريخ عابرة على أهداف داعشية بسوريا عبر إيران والعراق

صورة أرشيفية

نشرت وزارة الدفاع الروسية يوضح مسار الضربات التي وجهتها مجموعة السفن الروسية من بحر قزوين باتجاه مواقع داعش في سوريا.

ويظهر الفيديو أن الصورايخ مرت عبر الأراضي الإيرانية والعراقية قاطعة مسافة 1500 كم.

وأوضح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو خلال لقاء جمعه، الأربعاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن 4 سفن صاروخية أطلقت 26 صاروخا مجنحا من طراز “كاليبر” أصابت 11 هدفا في سوريا بنجاح.

وأكد أن وسائل المراقبة الروسية سجلت تدمير جميع الأهداف دون أن تؤدي الغارات إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

بدوره قال بوتين إن تنفيذ عمليات الرماية هذه عبر مسافة نحو 1500 كم باستخدام أسلحة عالية الدقة ونجاح جميع الغارات، يدل على مستوى التأهيل الرفيع للعسكريين والاستعداد العالي لمؤسسات التصنيع العسكري.

وأعرب الرئيس عن شكره للطيارين الروس المشاركين في العملية الجوية بسوريا وللبحارة الذين نفذوا الضربات من بحر قزوين.

وكانت روسيا والعراق وسوريا وإيران قد قررت إنشاء مركز معلوماتي في بغداد يضم ممثلي هيئات أركان جيوش الدول الأربع، وتتلخص الوظائف الأساسية للمركز في جمع ومعالجة وتحليل المعلومات عن الوضع في المنطقة في سياق محاربة تنظيم “داعش”، مع توزيع هذه المعلومات على الجهات المعنية وتسليمها إلى هيئات أركان القوات المسلحة للدول المشاركة في المركز.

روسيا اليوم

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