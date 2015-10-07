فيديو في الجول – توتي حكاية شعب.. مع حازم إمام ونجوم الوطن العربي

حازم إمام: لم أكن أعرف سر استمرار توتي إلى هذا السن حتى أخبرني ميدو. ما يبهرني أن ملك روما يتصرف قبل أن تطلب منه التصرف.. يمرر وهو لا يرى أين يتواجد زميله!

حسين ياسين: في روما.. فقط في روما. لا يكون الاحتفال بمن سجل الهدف لو كان من صنعه توتي. المذيع الداخلي يهتف باسم توتي أولا، ثم بعد ذلك يذكر من جاء بالهدف!

خالد بيومي: توتي لو كان لاعبا في يوفنتوس لأصبح أفضل لاعب في العالم. يوفنتوس كان يريد تدمير توتي من خلال مطالبة صحفيين بالكتابة عنه بشكل سيء لمصلحة ديل بييرو.

وهناك أحمد الطيب الذي يرتبط صوته بلاعبي الدوري الإيطالي في ذهن كل رجل في الوطن العربي عاش مع الكالتشيو فترة التسعينات.

هذا الفيلم القصير عن توتي يقدمه DotMsr بالتعاون مع FilGoal.com:

لماذا فرانشيسكو توتي هو ملك روما؟ استمتعوا بالمشاهدة

لمتابعة الكاتب محمد المحمودي صاحب الحلقة الفيديو في برنامج الكالتشيو مع المحمودي. (اضغط هنا)