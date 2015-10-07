أمين عام المجالس المتخصصة بالرئاسة: المنظومة التعليمية بمصر "كلها مشاكل"

قال الدكتور طارق شوقى، أمين عام المجلس المتخصصة برئاسة الجمهورية، إن أكثر من 50 ألف شخص تقدموا للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، مشيرًا إلى أن 4 أشخاص متطوعين قاموا بتأسيس البرنامج.

وأضاف "شوقى" خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الأربعاء، هناك 4 ملايين من الخريجين غير مؤهلين لسوق العمل، وذلك نظرًا لسوء الحالة التى عليها منظومة التعليم بمصر، التى تعانى من المشاكل منذ فترة طويلة.

وتابع: المنظومة التعليمية فى مصر كلها مشاكل والمصالح الشخصية تغلب على المصلحة العامة.

وردًا من على سؤال حول عن رأيه فى وزير التربية والتعليم الجديد، الدكتور الهلالى الشربين، قال شوقى "لا أعرف الكثير عن الشربينى حتى أتمكن من إبداء الرأى فيه".

وأوضح "شوقى"، أن المجالس التخصصية هى أدوات الرئيس لوضع فكره لإدارة المؤسسات.