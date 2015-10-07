إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حاجز الزعيم شرق القدس

أصيب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، بجروح متوسطة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى الرصاص عليه على حاجز الزعيم شرقى القدس المحتلة، بزعم محاولته دهس جنود.

وقال شهود عيان إن مواطنا فلسطينيا فقد السيطرة على سيارته التى انحرفت وارتطمت بحاجز على جانب الطريق قبل أن تطلق قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على الحاجز الرصاص تجاهه من خلف زجاج سيارته، وبعد أن أجبرته على الترجل منها عادوا وأطلقوا النار عليه.

وأضاف شهود العيان أن الاحتلال الإسرائيلى أغلق الحاجز لوقت قصير، قبل أن يعيد فتحه بشكل جزئى ويفتش معظم السيارات العابرة.

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