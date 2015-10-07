مصطفى حجازى: اختزال الاقتصاد فى الموارد خطأ شديد فى الفكر

قال الدكتور مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية السابق، إن اختزال لاقتصاد فى الموارد فقط يعد الحاد فكرى كون التنمية والبناء ترتبط بالشرف والحرية والكبرياء أيضاً، موضحاً أن الشهيد عبد المنعم رياض أكد أن الهدف من معركة أكتوبر ليس استرجاع الأرض بل هى كانت للحفاظ على شرف الأمة وكان دائم التأكيد على أن الشعوب أذا فقدت شرفها لا تستطيع أن تبنى تنمية حتى وأن كان هناك موارد، وتسائل قائلاً: "فى لغة الموارد لا نستطيع أن نقيم الشرف بالأرقام".

وأضاف "حجازى" خلال حواره الشهرى ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد عبر فضائية "النهار"، أن ضرورة استشراف المستقبل يجب ان يكون من خلال استعادة قيم الكبرياء والشرف والحرية.

ولفت إلى أن جميع المصريين مسئولين عن هذا الوطن دون استثناء لأحد، وتابع: سلطة وحكام ومحكومين يجب أن يكون لدينا صناعة نخبة وحوكمة وتوافق فى قضايا المجتمع الاساسية بالإضافة إلى صناعة قادة المستقبل على رباعية التأهيل والتعليم والثقة والإتاحة".