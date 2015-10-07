تجدد هطول الأمطار على مناطق شمال سيناء الساحلية

شهدت مناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح الساحلية بشمال سيناء تجدد هطول الأمطار مساء اليوم بغزارة أدت الى توقف جزئى لحركة السير فى شوارع المدن وعلى الطرق السريعة.

وبدأ سقوط المطر منذ الصباح الباكر بزخات متتالية ثم اشتدت، وأعلنت محافظة شمال سيناء حالة الاستنفار فى مناطق وسط سيناء وتشكيل فريق متابعة مشكل من مهندسى "الرى" ومجالس مدينتى الحسنة ونخل، لرصد تحركات السيول فى مجاريها، وعند المخرات الرئيسية لها وسرعة الابلاغ لاتخاذ اللازم، وتشديد حالة الاستنفار بالمستشفيات، واستعدادت مرور شمال سيناء لإغلاق الطرق حالة تحرك مياه السيول عليها.