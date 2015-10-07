أخبار عاجلة

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تجدد هطول الأمطار على مناطق شمال سيناء الساحلية

Google+ Print
تجدد هطول الأمطار على مناطق شمال سيناء الساحلية تجدد هطول الأمطار على مناطق شمال سيناء الساحلية
شهدت مناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح الساحلية بشمال سيناء تجدد هطول الأمطار مساء اليوم بغزارة أدت الى توقف جزئى لحركة السير فى شوارع المدن وعلى الطرق السريعة.

وبدأ سقوط المطر منذ الصباح الباكر بزخات متتالية ثم اشتدت، وأعلنت محافظة شمال سيناء حالة الاستنفار فى مناطق وسط سيناء وتشكيل فريق متابعة مشكل من مهندسى "الرى" ومجالس مدينتى الحسنة ونخل، لرصد تحركات السيول فى مجاريها، وعند المخرات الرئيسية لها وسرعة الابلاغ لاتخاذ اللازم، وتشديد حالة الاستنفار بالمستشفيات، واستعدادت مرور شمال سيناء لإغلاق الطرق حالة تحرك مياه السيول عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365