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غدًا.. ورشة عمل لتوضيح ملامح قانون التعليم العالى الجديد بـ"عين شمس"

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غدًا.. ورشة عمل لتوضيح ملامح قانون التعليم العالى الجديد بـ"عين شمس" غدًا.. ورشة عمل لتوضيح ملامح قانون التعليم العالى الجديد بـ"عين شمس"
أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس لجنة قانون التعليم العالى الجديد، ورئيس جامعة كفر الشيخ، أنه سيعقد صباح غدٍ الخميس، ورشة عمل بجامعة عين شمس لتوضيح الجهود المبذولة لإعداد قانون التعليم العالي من قبل رؤساء الجامعات، ولجنة صياغة مواد القانون، والتمركزات الأساسية لمشروع القانون المقترح، وأهدافه، ومنهجية العمل ومكونات القانون.

يحضر الاجتماع الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات، ونوابهم
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