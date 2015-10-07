حبس مزارع اعتدى على مرشح فى كفر الشيخ

قررت نيابة مطوبس بكفر الشيخ، اليوم برئاسة المستشار محمد عبد السلام مدير النيابة، حبس "سعد.ا" مزارع 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت بضبط شقيقه "محمد"، على خلفية اتهامهما بالتعدى بالضرب على نشأت العلوانى المرشح بدائرة فوه ومطوبس مساء أمس، وإحداث إصابات متفرقة في رأسه وجسده بآلة حادة واستمعت النيابة إلى شهادة "فتح الله .م" طلبت التحريات.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث واللواء محمد عمار رئيس المباحث بإصابة نشأت العلواني - مراسل صحفى - والمرشح بدائرة مطوبس وفوه بعدة إصابات ونقله الى المستشفى المركزي، وألقت قوة القبض على المتهم "سعد .ا"- 34 سنة مزارع وفر شقيقه هارباً.

وأثبتت تحريات لرائد حمدي أبو رية رئيس مباحث مركز مطوبس، عن أن هناك خلافات بين المرشح وجيرانه، وسبق أن حرر محضرًا ، لتعديهم على ابنه "أحمد،" وفى يوم الواقعة تربصوا له أثناء تواجده في جولة انتخابية وانهال عليه الشقيقان بآله حادة وعصاه.