وفاة طفلة جراء حريق هائل نشب بشقة بالبحيرة

توفيت اليوم الأربعاء طفلة عمرها 4 سنوات جراء نشوب حريق هائل بشقة سكنية فى محافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية زاوية مسلم دائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بعقار ملك رجب عبد الحليم محمود عمر – المقيم بذات الناحية وتمت السيطرة عليه وإخماده.

ونتج عن ذلك وفاة نجلة مالك المنزل الطفلة ريم رجب عبد الحليم عمر 4 سنوات إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة بأنحاء الجسم وتم نقلها لمشرحة مستشفى الدلنجات العام.

وبسؤال شقيق مالك المنزل "محمود عبد الحليم محمود عمر" عامل زراعى ومقيم بذات العنوان، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى وأضاف بإحتراق محتويات الشقة ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة وتحرر المحضر 8264/2015 إدارى المركز.